Za bývanie si niektorí Slováci priplatia: ministerstvo chystá vyššiu daň

Podľa ministerstva financií pôjde o efektívnejší a spravodlivejší spôsob zdanenia nehnuteľností.

Ministerstvo financií SR chce upraviť základ dane zo stavieb a s tým súvisiaci výpočet tejto dane na vhodnejšie technické jednotky. Vyplýva to z predbežnej informácie k pripravovanej novele zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, ktorú v utorok zverejnil rezort financií.

Zdražovanie sa dotkne viacpodlažných stavieb

„V súčasnosti sa základ dane zo stavieb určuje na báze zastavanej plochy na úrovni najrozsiahlejšieho nadzemného podlažia a daň za každé ďalšie podlažie sa určuje prostredníctvom príplatku za každé ďalšie nadzemné a podzemné podlažie. Efektívnejším a spravodlivejším spôsobom zdanenia je zdanenie čistej podlahovej plochy celej stavby jednotnou sadzbou dane,“ priblížilo ministerstvo.



Touto úpravou sa podľa MF tiež zlepšia predpoklady zavedenia hodnotového zdaňovania nehnuteľností, pretože podlahová plocha stavby je jedným zo základných atribútov na určenie hodnoty stavby. „Súčasne má navrhovaný zámer pozitívny vplyv na verejné financie, čo súvisí s cieľom vlády SR zvýšiť podiel majetkových daní na celkovom daňovom mixe Slovenskej republiky,“ doplnil rezort financií.



Zámerom pripravovanej novely je tiež upraviť okruh daňovníkov pri dani z pozemkov. Táto úprava má mať významný vplyv na zníženie administratívnej záťaže.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách základných cieľov pripravovanej novely, a to do 17. júla. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je september alebo október tohto roka.