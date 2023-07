„Môj otec je proti LGBTI+, ja som liberálka. Naši budú voliť Fica, ja určite nie.“ Mladí Slováci hovoria o názoroch rodičov

Mladí ľudia z celého Slovenska v ankete odpovedajú na otázku, aké politické názory majú ich rodičia. Viacerí sa s nimi boja rozprávať o politike.

Ak by tento rok volili len vysokoškoláci, strana Progresívne Slovensko by zvíťazila vo voľbách s veľkým náskokom, uvádza prieskum portálu Praxuj.sk. Do parlamentu by sa dostali aj strany SaS a Hlas. Smer, KDH, Sme rodina či OĽaNO by, naopak, neuspeli.

Zdroj: Praxuj.sk

Pri rozhovoroch s mladými ľuďmi sme zistili, že majú často veľmi odlišné názory od staršej generácie. Viacerí majú problém sa s rodičmi rozprávať o politike, lebo by sa podľa vlastných slov „len pohádali“.

Zaujímalo nás, aké politické názory ich rodičia majú a koho budú voliť v parlamentných voľbách 2023. Odpovede uvidíš v ankete.