Ukrajina sa stane členom NATO, vyhlásil Stoltenberg. Fico tvrdí, že je to proti národným záujmom Slovenska

Nateraz je podľa šéfa NATO predčasné hovoriť o tom, kedy Ukrajina vstúpi do Severoatlantickej aliancie.

Šéf NATO Jens Stoltenberg v piatok 7. júla vyhlásil, že sa Ukrajina postupne približuje k prijatiu do Severoatlantickej aliancie. Informoval o tom pred nadchádzajúcim samitom vo Vilniuse, ktorý sa má uskutočniť nasledujúci týždeň. Upozornil na to britský denník The Guardian.

Stretnutie v hlavnom meste Litvy prebehne za účasti 31 krajín z NATO a Ukrajiny. Jeho hlavným cieľom má byť vytvorenie nového orgánu. „Celou myšlienkou je založenie orgánu, kde robíme veci spoločne, rozhodujeme o veciach spoločne, konzultujeme spolu o záležitostiach, ktoré sú dôležité pre našu bezpečnosť. To opäť približuje Ukrajinu k NATO,“ dodal Stoltenberg.

Líder NATO zároveň verí, že na samite nájdu členské krajiny spoločnú reč v téme integrácie Ukrajiny do Aliancie.

Smeru sa nové správy nepáčia

Členstvo Ukrajiny v NATO je proti našim národným záujmom, myslí si predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Predpokladá, že piatková návšteva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Slovensku súvisí s blížiacim sa samitom NATO vo Vilniuse.

„Ukrajina nepatrí do NATO. Je veľmi dôležité dať Ukrajine bezpečnostné záruky tak z východu, ako aj zo západu. Ale je veľmi dôležité, aby existoval nejaký nárazník medzi NATO a Ruskou federáciou. Tento nárazník by mala tvoriť Ukrajina, samostatná, suverénna, so všetkým, čo k tomu patrí,“ vyhlásil Robert Fico na tlačovej konferencii.

Zelenskyj by podľa šéfa Smeru mohol na Slovensku žiadať podporu pre závery samitu, kde sa hľadá forma pozvania krajiny do Aliancie. „Predpokladám, že Ukrajina sa nemôže stať členským štátom, pokiaľ je vojnový konflikt. Celkovo je členstvo Ukrajiny v NATO proti našim národným záujmom,“ skonštatoval.