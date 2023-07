VIDEO: Drsný beh býkov v Španielsku je desivý pre ľudí aj pre zvieratá. Tento rok sa zranilo už 10 návštevníkov

Najmenej štyria ľudia utrpeli ľahšie zranenia počas tohtoročného druhého behu býkov v meste Pamplona na severe Španielska. Beh bol súčasťou osláv sviatku svätého Fermína. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Beh s býkmi sa uskutočnil aj v piatok. Niekoľko bežcov sa počas neho doudieralo alebo tvrdo dopadlo na zem, no býky nikoho nenabrali na rohy, ako sa to neraz stáva. Zranilo sa šesť ľudí, pričom traja z nich boli občanmi Spojených štátov.

First bull run in Pamplona, Spain!

Although the bull run is extremely stressful for the bulls, they didn't fall or get injured...During the run, the bulls run the risk of falling, breaking legs or horns (1/2) pic.twitter.com/kAj5Ph2xrK