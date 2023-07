NÁVOD: Whatsapp prišiel s novinkou, ktorá uľahčí otravnú povinnosť mnohým používateľom

Na prenos dát z jedného zariadenia do druhého teraz stačí urobiť len pár klikov.

Prenášanie pôvodných konverzácií zo starého telefónu do nového už viac používatelia aplikácie Whatsapp nebudú musieť riešiť prostredníctvom cloudu. Od júla prišla aplikácia s novinkou, vďaka ktorej je prenášanie histórie oveľa jednoduchšie.

Na prenesenie celej konverzácie ponovom postačí QR kód, ktorý si používatelia zo starého do nového telefónu veľmi jednoducho naskenujú.

Celý návod na Facebooku zverejnil zakladateľ firmy Facebook (Meta) Mark Zuckerberg, pod ktorú patrí aj aplikácia Whatsapp. Na prenos dát z jedného zariadenia do druhého stačí urobiť len pár klikov. V starom vstúpiť do nastavení Whatsappu, vybrať položku Chaty a následne kliknúť na tlačidlo „presunúť chaty do iPhonu, resp. Androidu“ v závislosti od toho, aké zariadenie používaš. Ďalej je potrebné postupovať podľa inštrukcií na obrazovke.

Za krátko by sa mal zobraziť QR kód, ktorý stačí do nového mobilu naskenovať a počkať, kým sa všetky dáta prenesú do nového zariadenia.