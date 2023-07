Členka vražedného Mansonovho kultu ide na slobodu po 53 rokoch. Obeť bodala aj po smrti, takto vyzerá po polstoročí za mrežami

Leslie Van Houtenová mala v čase spáchania vrážd iba 19 rokov.

Na slobodu sa po dlhých 53 rokoch dostala členka vražedného kultu Charlesa Mansona, dnes 73-ročná Leslie Van Houtenová. Vo väzení si odpykávala doživotný trest za účasť na dvoch vraždách.

Manson koncom 60. rokov minulého storočia zmanipuloval svojich prívržencov natoľko, že spoločne spáchali deväť vrážd s cieľom vyvolať rasovú vojnu v Spojených štátoch amerických.

V tom čase iba 19-ročná Van Houtenová podľahla Mansonovej charizme a ochotne pridržala ženu menom Rosemary LeBianca, ktorú sa kult rozhodol zavraždiť aj s jej manželom Lenom. Držala ju tak, aby sa nemohla brániť, zatiaľ čo ostatní členovia kultu ju spoločne s jej manželom dobodali na smrť.

Van Houtenová vraždám napomáhala a napokon priznala, že ženu vraj sama pobodala po tom, čo už bola po smrti. Teraz však ide na slobodu.

Zdroj: John Malmin, Los Angeles Times

Všetky činy oľutovala, tvrdí právnička

Van Houtenová opustila kalifornskú ženskú väznicu, ktorá leží východne od mesta Los Angeles, v utorok 11. júla v skorých ranných hodinách. Z väznice ju však neprepustili priamo na slobodu, pretože najbližší rok podľa rozhodnutia súdu strávi v takzvanom prechodnom bývaní.

V tomto prechodnom domove sa podľa jej právnej zástupkyne Nancy Tetreaultovej bude Van Houtenová učiť, ako sa zaradiť naspäť do bežného života, keďže svet a spoločnosť sa za posledných 53 rokov výrazne zmenili.

„Musí sa naučiť používať internet. Musí sa naučiť nakupovať veci bez hotovosti. Je to veľmi rozdielny svet oproti tomu, keď išla do väzenia,“ skonštatovala právnička. V praxi sa bude učiť, ako prebieha nakupovanie potravín, platba kreditnou kartou či využívanie smartfónu.

Podľa právničky Van Houtenová svoje činy za 53 rokov strávených vo väzení mnohokrát oľutovala a absolvovala tisícky hodín terapie, prostredníctvom ktorej si uvedomila svoju vinu a zodpovednosť za spáchané činy. Vo väzení dokonca získala bakalársky aj magisterský titul a vyučovala ostatných spoluväzňov.

Former Manson Family member Leslie Van Houten walked free from prison after serving 53 years of a life sentence. pic.twitter.com/QmPb5Thjqd — Inside Edition (@InsideEdition) July 12, 2023

Pôvodne dostala trest smrti

V minulosti sa Van Houtenová snažila dostať na slobodu hneď niekoľkokrát, no podmienečné prepustenie jej zakaždým zablokovali kalifornskí guvernéri. Tentokrát však aktuálny guvernér Gavin Newsom oznámil, že prepustenie Van Houtenovej nebude blokovať, pretože ho odobril odvolávací súd.

Ak by chcel prepustenie prekaziť, musel by sa obrátiť na kalifornský najvyšší súd, kde by podľa vlastných slov mal iba malú šancu na úspech. Newsom preto upozornil na to, že rany pozostalých po obetiach vraždiaceho Mansonovho kultu stále nie sú zahojené, ale prepusteniu viac nebude stáť v ceste.

Van Houtenovú pôvodne v roku 1971 odsúdili na trest smrti, no Kalifornia vzápätí o rok neskôr tento trest zrušila, a tak jej trest zmenili na doživotný. Mladá členka Mansonovho kultu sa koncom 60. rokov zúčastnila len na vraždách obchodníka Lena LeBianca a jeho manželky Rosemary, nie na vraždách herečky Sharon Tateovej a jej priateľov.