V Tatrách spustia 17. júla bezplatné parkovisko, odkiaľ sa vyvezieš až na túru. S autom inak skončíš v dlhých kolónach

Na záchytnom parkovisku bude môcť zaparkovať až 450 áut.

Bezplatné záchytné parkovisko pre motorizovaných návštevníkov Vysokých Tatier spúšťa Prešovský samosprávny kraj spolu s mestom Vysoké Tatry v areáli bývalého Eurocampu na začiatku Tatranskej Lomnice. Pre turistov smerujúcich najmä na Bielu vodu bude od pondelka 17. júla z parkoviska zároveň zavedená autobusová kyvadlová doprava podľa platnej tarify.

Problém s parkovaním v Tatrách sa podľa predsedu PSK Milana Majerského prejavuje osobitne v súčasnosti pri rekonštrukcii úsekov takzvanej Cesty slobody.

Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák poukázal na dlhodobo zlú situáciu z hľadiska bezpečnosti s parkovaním na Bielej vode, kde autá stáli na oboch stranách cesty a prechádzali tadiaľ turisti. Privítal riešenie s kyvadlovou dopravou a so záchytným parkoviskom, ktoré má podľa neho do 450 miest s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Ide podľa neho o pilotný projekt, ktorý by chceli zaviesť aj v ďalších tatranských lokalitách.

Kyvadlová doprava bude premávať každých 20 a 40 minút

Generálna riaditeľka spoločnosti Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad Mariana Krajčová Gočová taktiež privítala takýto spôsob odľahčenia tatranských ciest od áut. Kyvadlová doprava z parkoviska bude premávať cez Tatranskú Lomnicu na Tatranské Matliare a Bielu vodu zrána v 20- a následne 40-minútových intervaloch.

„Cena lístka bude max. 1,50 eura pre dospelého a max. 0,80 eura pre dieťa. V platnosti ostáva osobitné zľavnené cestovné a víkendové rodinné cestovné za 1 euro,“ píše Prešovský samosprávny kraj na Facebooku.

Kraj vyzýva, aby kyvadlovú dopravu využívali najmä turisti smerujúci na Chatu Brnčalku pri Zelenom plese, Biele pleso, Jahňací štít či na Kopské sedlo.