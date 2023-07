VIDEO: Na Krymskom moste bolo počuť výbuchy, po incidente zostal poškodený. Rusko vzápätí zastavilo premávku

Príčinou zastavenia automobilovej dopravy na Krymskom moste spájajúcom Rusko s okupovaným ukrajinským polostrovom Krym v noci na pondelok je poškodená vozovka. Miestni obyvatelia počuli na moste okolo tretej ráno dva výbuchy.



Podľa ruského ministerstva dopravy došlo zo strany Krymskej republiky k poškodeniu vozovky. Rezort ďalej konštatoval, že sa nepotvrdili predchádzajúce informácie o poškodení pilierov mosta, jeho kontrola však pokračuje. BBC poznamenáva, že pre toto tvrdenie ministerstva dopravy zatiaľ nie je k dispozícii vizuálny dôkaz.

Podľa BBC sa na platformách Telegram, Shot a Baza začali šíriť informácie, podľa ktorých na Krymskom moste zahynul vo svojom aute manželský pár vo veku 40 a 36 rokov z Belgorodskej oblasti. Jeho 14-ročná dcéra prežila, no bola ťažko zranená a hospitalizovali ju.



Zverejnené bolo aj video zachytávajúce zdemolované auto, v ktorom sa nachádzalo dievča. Z videa nebolo jasné, čo sa s autom presne stalo.



Tieto informácie neskôr oficiálne potvrdil gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov. Kremľom dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov na svojom účte v aplikácie Telegram predtým oznámil, že z dôvodu bližšie nešpecifikovanej núdzovej situácie v oblasti 145. piliera bola na Krymskom moste zastavená automobilová doprava.



Stránka Správy z Kerča Krymu Ruska na ruskej sociálnej sieti VKontakte informovala o dvoch výbuchoch, ku ktorým malo dôjsť o 03.04 h a 03.20 h miestneho času a bolo ich počuť v rôznych častiach mesta Kerč ležiaceho na Kryme. Tento zdroj uviedol, že vodičov na Krymskom moste otočili a poslali do bezpečnej vzdialenosti.



Približne 19 kilometrov dlhý Krymský (Kerčský) most bol vážne poškodený už pri výbuchu 8. októbra 2022. Koncom mája sa k tomuto útoku prvýkrát prihlásila ukrajinská tajná služba.

🚨 BREAKING: At least one bridge span has collapsed on the Kerch Bridge after an apparent missile strike by Ukraine. All traffic stopped. 5am currently. The bridge connects occupied Crimea and Russia. pic.twitter.com/OL9q0cfycI