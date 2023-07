FOTO: Na pláži v Austrálii vyplavilo záhadný cudzí objekt. Môže byť z vesmíru, nepribližujte sa k nemu, varujú experti

Na pláži v Západnej Austrálii vyplavilo obrovský kovový palec, ktorý naďalej zostáva pre políciu aj domácich obyvateľov veľkou záhadou. Prvotné dohady, že ide o súčiastku komerčného lietadla, polícia vyvrátila, píše The Guardian.

Z vykonaných testov vyšlo, že valec neobsahuje žiadne nebezpečné látky, no napriek tomu úrady pre prebiehajúce vyšetrovanie zakázali obyvateľom približovať sa k nemu. „Toto opatrenie bolo prijaté s cieľom zabezpečiť zachovanie potenciálnych dôkazov a uľahčiť ďalšie expertízne skúmanie,“ vyhlásila polícia.

Valec je značne poškodený a vyzerá, že sa odtrhol od hlavnej časti objektu. „Agentúra pracuje na tom, aby potvrdila, či by objekt mohol byť súčasťou cudzej kozmickej nosnej rakety, ktorá sa vyplavila na pobrežie, a spolupracuje s globálnymi partnermi, ktorí by mohli byť schopní poskytnúť informácie o objekte,“ tvrdí hovorca Austrálskej vesmírnej agentúry.

Podľa odborníčky na vesmírnu archeológiu by mohlo ísť o palivový valec, ktorý pochádza z indickej satelitnej rakety. Vedkyňa však vyhlásila, že je nutné objekt prešetriť a v prípade, že sa domnienky potvrdia, objekt úrady vrátia do krajiny pôvodu.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.



The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.



