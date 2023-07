VIDEO: Vojenskú strelnicu na Kryme zachvátil veľký požiar. K operácii sa prihlásila ukrajinská rozviedka

K zodpovednosti za požiar, ktorý vypukol v stredu skoro ráno v ruskom vojenskom výcvikovom priestore na Ruskom anektovanom Kryme, sa prihlásila Ukrajina, informovala agentúra AFP.

„Na okupovanom Kryme sa uskutočnila úspešná operácia. Nepriateľ tají rozsah spôsobených škôd a počet obetí,“ napísal na sociálnej sieti Telegram šéf vojenskej rozviedky ukrajinského ministerstva obrany Kyrylo Budanov.

Budanov dodal, že požiar je výsledkom spoločnej práce ukrajinských ozbrojených síl a bezpečnostných služieb. Na videu zverejnenom na sociálnych sieťach vidno, ako vojenskú strelnicu zachvátili plamene a do vzduchu vystreľujú projektily.

Rozsiahly požiar mal za následok evakuáciu civilistov a prerušenie premávky na diaľnici, ktorá vedie ku kľúčovému mostu spájajúcemu anektovaný Krymský polostrov s pevninským Ruskom, uviedli v stredu ráno tamojšie úrady dosadené Kremľom.

Ruskom dosadený gubernátor Krymu Sergej Axionov uviedol, že k požiaru došlo v Kirovskom okrese vzdialenom približne 100 kilometrov od krymského mosta, ktorý bol poškodený pri pondelkovom útoku námorného dronu.

Axionov dodal, že evakuovaných muselo byť viac ako 2000 obyvateľov štyroch obcí nachádzajúcich sa v blízkosti vojenského výcvikového priestoru. Neuviedol, či pri požiari niekto zahynul alebo bol zranený. Nešpecifikoval ani, čo bolo príčinou požiaru.

Prispievatelia na rôznych kanáloch na platforme Telegram, ktoré sú pravdepodobne napojené na ruské bezpečnostné služby, tvrdia, že požiar vypukol v sklade rakiet v areáli výcvikového priestoru. Ako je známe, dôležitosť Krymského polostrova pre Rusko spočíva aj v tom, že odtiaľto zásobuje svoje jednotky okupujúce Chersonskú a Záporožskú oblasť na juhu Ukrajiny.

Russian media report explosions and detonations in an ammunition warehouse in occupied Ukrainian Crimea.



Reportedly, 2,000 people from nearby villages are being evacuated. pic.twitter.com/zQE7XyIfnQ