Rusi zbombardovali katedrálu v Odese. Zelenskyj sľubuje odvetu

Moskva uviedla, že v ukrajinskom prístavnom meste Odesa zasiahla všetky plánované ciele, ktoré boli využívané na prípravu „teroristických aktov“ proti Rusku.



„V noci podnikli ozbrojené sily Ruskej federácie úder... na zariadenia, kde boli pripravované teroristické akty proti Ruskej federácii s použitím bezpilotných člnov,“ uviedla vo vyhlásení ruská armáda. Všetky plánované ciele boli podľa nej zničené.



Ukrajina v nedeľu uviedla, že nočné ruské útoky na Odesu si vyžiadali dve obete a 22 zranených. Medzi zranenými sú aj štyri deti vo veku 11, 12 a 17 rokov, potvrdil ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko.

Útoky ťažko poškodili odeský Chrám Premenia Pána, ktorý je najväčšou pravoslávnou katedrálou v Odese a patrí ukrajinskej pravoslávnej cirkvi s väzbami na Moskvu. Tamojšie úrady uviedli, že sa spod trosiek podarilo vyzdvihnúť Kasperovskú ikonu Matky Božej, ktorá je patrónkou Odesy.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu prisľúbil za útoky na Odesu ruským jednotkám odplatu. „Rakety proti mierumilovným mestám, proti obytným budovám, katedrále. Definitívne dôjde k odvete proti ruským teroristom za Odesu. Pocítia túto odvetu,“ povedal Zelenskyj. Príspevok spolu s fotkami zničeného chrámu pridal na sociálnu sieť Twitter.

Missiles against peaceful cities, against residential buildings, a cathedral... There can be no excuse for Russian evil. As always, this evil will lose. And there will definitely be a retaliation to Russian terrorists for Odesa. They will feel this retaliation.



