Horí v ďalšej európskej krajine. Epicentrá sa nachádzajú neďaleko od letiska

Zatiaľ čo stále horia ničivé požiare v Grécku či na Sicílii, vypukol v noci z utorka na stredu ďalší, tentoraz v Portugalsku. Šesťstoosemdesiat miestnych hasičov sa ho snaží uhasiť v ťažko prístupnom teréne národného parku neďaleko obľúbenej turistickej destinácie Cascais a len 20 kilometrov od Lisabonu.

