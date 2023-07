Mbappé odmietol astronomickú zmluvu z exotiky, zarábať mohol 700 miliónov eur ročne. Teraz nie je jasné, čo s ním bude

Kapitán francúzskej reprezentácie a majster sveta z roku 2018 Kylian Mbappé odmietol diskutovať s predstaviteľmi saudskoarabského klubu Al-Hilal. Napriek tomu, že za ním prileteli do Paríža, podľa všetkého bude ich snaha márna.

Rokovanie o astronomickej zmluve, vďaka ktorej by hráč PSG za jediný rok zarobil 700 miliónov eur, podľa francúzskeho denníka L' Equipe stroskotalo.

Al-Hilal okrem lukratívnej ponuky pre hráča ponúkal parížskemu klubu 300 miliónov eur ako prestupnú čiastku. Ak by PSG ponuko prijalo, Mbappé by sa stal najdrahším hráčom v histórii futbalu.

Podľa populárneho futbalového novinára Fabrizia Romana je klub PSG presvedčený o tom, že sa Mbappé dohodol na zmluve o španielskym veľkoklubom Real Madrid. V hre je však naďalej možnosť, že za trest zostane v nasledujúcej sezóne na lavičke v Paríži.

◉ Mbappé doesn’t want to negotiate with Al Hilal.



◉ PSG sources believe he agreed a secret pre deal with Real Madrid.



◉ PSG, convinced Kylian ONLY wants to sign for Madrid.



◉ Al Hilal agreed terms with Verratti, as revealed — talks on with PSG.



