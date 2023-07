VIDEO: Ruskí vojaci sú na fronte opití. Veliteľ ich vo videu facká a hovorí, že ich odmieta brániť

Ruskí vojaci na fronte bojujú pod vplyvom alkoholu. V najnovšom videu vojakov z Čuvašska to verejne priznáva veliteľ práporu Zima, ktorý sa zároveň prihovára ruskej verejnosti z Ukrajiny. Zábery, v ktorých opití vojaci ledva dokážu udržať stabilitu, aktuálne kolujú na Twitteri.

Veliteľ Jegorov Nikolaj Michajlovič v ňom ukazuje konkrétne dvoch vojakov, ktorých uráža a jedného z nich aj vyfacká a odhodí mu šiltovku. Prvý má okolo hlavy omotaný obväz a nedokáže sám poriadne ani stáť. Ruský dôstojník ho drží za lakeť a hovorí, že takýchto „buz**antov“ odmieta brániť. Podriadeného vojaka neskôr prikázal zviazať.

Následne podíde k druhému, ktorého aj fyzicky napadne. Uviedol, že týchto vojakov nebude chrániť a nazval ich Čuvašskými diablami. Vo videu tiež zverejnil svoje meno a adresu.

„Ja som Zima. Ľudia ma poznajú. Ak mi chce niekto niečo povedať, do toho. Ak sa dotknete mojej rodiny, odtrhnem vám tváre. Ale títo bu**ranti sú už aj tak mŕtvi. Ja svoje slovo dodržím,“ zakončil svoj príhovor.

A Russian commander who came to fight in Ukraine complains that his subordinates from Chuvashia are drinking at the frontline.



He hints that they don't have long to live now. pic.twitter.com/QFVjT5OGMP