Desiatky Slovákov dourážali prezidentku Čaputovú za vymyslenú váhu. Niekto začal schválne šíriť jej upravenú fotografiu

Vymyslená fotografia prezidentky z Pohody už z facebookovej stránky zmizla.

Na sociálnej sieti Facebook koluje upravená fotografia prezidentky Zuzany Čaputovej, na ktorej ju niekto zámerne rozšíril a posmieval sa jej za vymyslené „nadbytočné kilá“.

Stránka „Neverím falošným politikom“ upravenú fotku prezidentky z Pohody už zmazala, no Čaputovú predtým stihli dourážať desiatky používateľov v komentároch.

„Dobre ťa Slováci vykŕmili,“ napísala stránka k fotke. Správcovia stránky navyše prezidentku obvinili z toho, že v nadchádzajúcich voľbách nebude kandidovať z dôvodu, že sa už „dosýta najedla“.

„Prezidentke sa pri niektorých pohyboch počas diskusie na pár sekúnd vytvorilo v časti gombíkov malé očko, no rozhodne to nie je niečo šokujúce. Každý z nás má s týmto skúsenosť, veď je to len látka. A pani prezidentka je tiež len človek,“ píšu policajti na Facebooku.