Medvedica po talianskom lese naháňala dvoch poľovníkov, jeden sa snažil ukryť na strome. Museli ho previezť do nemocnice

Medvedicu spolu s mláďatami zobudili.

Na severe Talianska zobudili dvaja poľovníci medvedicu s mláďatami. Zviera ich následne po lese začalo naháňať, pričom jeden z poľovníkov skončil v nemocnici s pomliaždenými rebrami, píše taliansky portál Italy24 News.

Poľovníci medvedicu stretli na lesnej ceste nad obcou Roncone v provincii Tridentsko. Podľa portálu sa jednému mužovi podarilo vyliezť na strom, z ktorého však spadol, pretože ho medvedica jedným pazúrom zachytila.

Zraneného poľovníka museli previezť do nemocnice. Lesy prehľadávali lesníci so psovodmi, no medveďa sa im vypátrať nepodarilo. Talianske úrady chcú teraz prípad dôkladne prešetriť a zrekonštruovať presný priebeh incidentu. Lesníci chcú zistiť aj to, či poľovníci neboli v lesoch pytliačiť.

„Samozrejme, išlo o takzvaný ‚falošný útok‘, ktorý potvrdzuje, že medveď nechcel zaútočiť, aby zabil, ale aby dostal dvoch mužov preč,“ vyjadrili sa experti z Medzinárodnej organizácie na ochranu zvierat.