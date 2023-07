Už poznáme pôvod záhadného objektu, ktorý oceán vyplavil na pláž v Austrálii. Ukázalo sa, že naozaj pochádza z vesmíru

Pred niekoľkými dňami sme ťa informovali o záhadnom objekte, ktorý vyplavilo more na pláž v Austrálii. Záhada obrovského kovového valca sa už skončila. Australské úrady potvrdili, že objekt pochádza z indickej rakety, konkrétne ide o časť tretieho stupňa rakety Polar Satellite Launch Vehicle, informuje o tom portál Sky News.

Valec sa podľa portálu oddelil od zvyšku rakety vo výške 424 kilometrov nad Zemou. Vzhľadom na jeho pokrytie morskými kôrovcami vedci odhadli, že v mori mohol byť aj niekoľko rokov.

Po niekoľkých testoch odborníci uviedli, že valec neobsahuje žiadne nebezpečné látky a pre ľudí nepredstavuje žiadne riziko. Objekt našli na pláži značne poškodený.

The @AusSpaceAgency has confirmed that " Object located on a beach near Jurien Bay in #WesternAustralia is most likely debris from an expended third-stage of a Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). The #PSLV is a medium-lift launch vehicle operated by @isro."@DrAmitSarwalpic.twitter.com/XDZSZrDTUa