VIDEO: Jedno z najdesivejších futbalových zranení histórie. Po zákroku Marcela kričal jeho súper v bolestiach

Zápas Copa Libertadores v Buenos Aires poznačilo hororové zranenie. Legendárny 35-ročný obranca Realu Madrid Marcelo, ktorý na sklonku kariéry pôsobí v domácej lige v drese Fluminense, stúpil pri kľučke na natiahnutú nohu súpera.

Marcelo left Fluminense's match vs. Argentinos Juniors in tears after a red card for a tackle that accidentaly broke Luciano Sánchez's leg . So terrible