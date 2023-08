Prezradila ho futbalová vášeň: Nebezpečného mafiána identifikovali na fotke z osláv titulu. Spravodlivosti unikal 11 rokov

Taliansky mafián, ktorý sa vyše 11 rokov ukrýval pred spravodlivosťou, skončil v rukách gréckej polície. Osudnou sa mu stala jeho vášeň pre futbalový tím SSC Neapol, keď ho policajti identifikovali na základe fotografií fanúšikov sediacich v reštaurácii na ostrove Korfu.

Nič netušiaceho člena talianskeho zoznamu 100 najnebezpečnejších utečencov pár dní po identifikácii dolapila hliadka na skútri. 60-ročný Vincenzo La Porta je prepojený s nechvalne známou mafiánskou skupinou Camorra a v Neapole ho už v neprítomnosti odsúdili za zločinecké spolčenie, daňové úniky a podvody.

