Na svetovom šampionáte v triatlone dostalo krvavú hnačku 57 plavcov. Športovci protestujú a organizátor sa bráni

Najmenej 57 ľudí dostalo hnačku po absolvovaní plaveckej časti na majstrovstvách sveta v triatlone v anglickom Sunderlande. Podľa The Guardian sa na minulotýždňovom podujatí zúčastnilo približne 2 000 ľudí.

Analýza vzoriek z pláže Roker niekoľko dní pred pretekmi dokázala 39-krát zvýšený výskyt baktérií E Coli. 100ml morskej vody obsahovalo až 3 900 kolónií baktérie, ktorá po infikovaní spôsobuje bolesť žalúdka a krvavú hnačku.

Triatlonové podujatie v Sunderlande bolo britskou časťou série majstrovstiev sveta v triatlone a konalo sa v rámci kvalifikačného cyklu na olympijské hry v Paríži 2024. Austrálsky šampión sa po pretekoch vyjadril jasne: „Od pretekov sa cítim na nič, ale myslím, že sa to dalo čakať, keďže sme plávali v sračkách."

Britská triatlonová federácia sa bráni, že o výsledkoch analýzy sa dozvedela až po pretekoch a navyše nepochádzali priamo z miesta konania pretekov. Tvrdia, že výsledky vlastných testov vyhoveli požadovaným štandardom.

Športová udalosť sa odohrala na pobreží, ktoré ekologickí aktivisti dlhodobo kritizujú za vypúšťanie odpadových vôd. Spoločnosť Northumbrian Water, ktorá vodu do oblasti vypúšťala, trvá na tom, že nie je zodpovedná za choroby a že od októbra 2021 nezaznamenala nebezpečné hodnoty znečistenia.

Dlhoročný aktivista Bob Latimer, ktorý za vypúšťanie odpadových vôd žaluje britskú vládu však tvrdí, že len v roku 2021 došlo k vypusteniu 821 088 ton splaškov a dažďovej vody. Údaje, ktoré zverejnila charitatívna organizácia Rivers Trust na základe údajov od vodárenských firiem, navyše ukazujú na to, že sa v roku 2022 do mora v mieste konania pretekov, až 28-krát dostala voda z kanalizácií.

"Have been feeling pretty rubbish since the race, but I guess that's what you get when you swim in shit"



- Jacob Birtwhistle, Gold medal winning Australian triathlete



"57 swimmers get diarrhoea at world triathlon championship in Sunderland"#StoolBritannia#TurdWorldCountryhttps://t.co/fh11fHKCFtpic.twitter.com/yLdLJWITZO