Predseda KDH Majerský: Nepôjdeme do vlády, ktorá by mala v programe registrované partnerstvá

S predsedom KDH na obrazovke RTVS súhlasil aj Boris Kollár.

Predseda mimoparlamentnej strany KDH Milan Majerský odmieta ísť do vlády s akoukoľvek stranou ktorá by mala v programe zavedenie registrovaných partnerstiev. Povedal to počas diskusnej relácie RTVS O päť minút 12. Jeho náprotivok Boris Kollár z hnutia Sme Rodina s ním súhlasil a upresnil, že jeho strana nechce po voľbách vôbec otvárať kultúrno-etické otázky.

Zavedenie registrovaných partnerstiev majú dnes v programe iba dve relevantné strany, SaS Richarda Sulíka a Progresívne Slovensko pod vedením Michala Šimečku.

Pri téme interrupcií Majerský tvrdí, že urobí kompromis s politickou stranou len do tej miery, aby nemusel urobiť kompromis so svojím svedomím.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja a bývalý učiteľ náboženstva a telesnej výchovy povedie ako líder hnutie KDH do volieb prvýkrát. Bude sa ho snažiť dostať do parlamentu po dvoch volebných neúspechoch, keď KDH nedostalo dostatočnú 5-percentnú podporu. Aj v tohtoročných volebných prieskumoch osciluje KDH na hranici zvoliteľnosti. V najnovšom prieskume mu IPSOS nameral 5,4 %.

Kandidátka KDH okrem politikov ašpirujúcich na kresťanskú demokraciu západného strihu, ako v prípade navrátilca a trojnásobného neúspešného kandidáta na prezidenta Františka Mikloška, obsahuje aj „tvrdších“ konzervatívnych kresťanov. Evanjelizátor Branislav Škripek sa bude z lukratívneho 17. miesta modliť „za prebudenie a obrodu hodnôt kráľovstva v našej spoločnosti“. Doplnia ho iní „konzervatívni lídri“ Martin Štuk a Richard Kráľovič.

Parlamentné voľby sa uskutočnia 30. septembra. Na požiadanie o voľbu zo zahraničia ostáva slovenským občanom čas do 9. augusta.