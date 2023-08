Google čoskoro hromadne vymaže milióny účtov. Túto podmienku musíš splniť, ak nechceš prísť o ten svoj

Google žiada svojich používateľov, aby si spomenuli, či u neho nemajú starý účet, ktorý nepoužívajú. Všetky profily, ktoré Google vyhodnotí ako nepoužívané, sa totiž chystá čoskoro zrušiť. Google podľa LAD Bible tvrdí, že plánovaný krok súvisí s obavami o bezpečnosť. Nepoužívané účty sú totiž náchylnejšie na kybernetické útoky.

Vymazaniu sa môžeš vyhnúť prihlásením a aktiváciou dvojstupňového overenia, ktoré chráni efektívnejšie pred malvérmi. Ak patríš k majiteľom dlhodobo neaktívneho účtu a nemáš záujem o jeho zachovanie, odporúčame ti zálohovať či presunúť všetok obsah, o ktorý nechceš prísť.

Spoločnosť odstráni všetky účty, ktoré boli neaktívne dva roky alebo dlhšie, pričom odstráni aj priradenú e-mailovú adresu. Pred zrušením účtov plánuje spoločnosť ich majiteľov viackrát informovať e-mailom. Neaktívni používatelia si v špeciálnej správe nájdu návod, ako si účet obnoviť.

Rušenie účtov sa bude týkať aj tých od zosnulých používateľov, pričom Google poskytne najbližším rodinným príslušníkom a zástupcom možnosť, aby účet zatvorili sami. Obsah z týchto účtov možno za určitých okolností zdieľať aj s členmi rodiny.

