Veľký zvrat v prípade týranej influencerky Ráchel. Polícia obvinenie Tomyho Kottyho zamietla

Influencerka Ráchel Karnižová o vývoji prípadu informuje na Instagrame.

Ráchel Karnížová známa pod pseudonymom Rachellkka sa znovu prostredníctvom sociálnej siete Instagram vyjadrila k prípadu domáceho násilia zo strany slovenského moderátora a muzikanta Tomyho Kottyho, ktorého civilné meno je Tomáš Drahoš.

Influencerka podala na muzikanta v apríli trestné oznámenie. Tomy Kotty na začiatku celého incidentu svoju chybu priznal a nastúpil na liečenie. Na výsluchoch nastal zvrat a celú situáciu poprel. Obvinenia zo znásilnenia bol neskôr zbavený.

Influencerka v júni oznámila, že polícia po výsluchoch celý incident vyšetruje ako priestupok, voči čomu sa odvolala. Naďalej trvá na tom, že v osudnú noc išlo o znásilnenie a nie dobrovoľný sexuálny styk, ako to pred policajtmi opísal Drahoš.

Odvolanie polícia zamietla

Odvolanie jej teraz polícia definitívne zamietla. „Pred asi dvomi mesiacmi som podávala odvolanie na rozhodnutie, ktoré mi prišlo z polície ohľadom incidentu, ktorý sa stal u mňa v mojom bývalom byte, kde mi môj frajer totálne zničil byt. Podľa polície to bol priestupok. Včera mi prišlo rozhodnutie, kde to znovu a definitívne zamietli,“ informovala influencerka na Instagrame.

Influencerka povedala, že ju justičný systém vyčerpáva. Uviedla, že by sa rada pohla v živote ďalej, ale pomalý proces vyšetrovania jej to neumožňuje. „Ja by som sa už rada pohla v mojom živote, ale vždy, keď už som okay, tak príde nejaká ďalšia facka, z ktorej chodím týždeň ako mŕtvola a len si dookola hovorím, kedy sa to skončí,“ hovorí o náročných chvíľach.

Ráchel je teraz odhodlaná dotiahnuť prípad do konca, najmä po tom, čo Kotty oznámil návrat na sociálne siete. Vraj nemôže dopustiť, aby Drahoš dokončil veľký návrat na scénu s tým, že mu znovu všetko prejde bez trestu.