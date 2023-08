Ponúknu ti lístok na Grape za lákavo nízku cenu, potom ti vybielia účet. Podvodníci sa snažia zarobiť na dôverčivých Slovákoch

Podvodníci vedia, ako od ľudí vylákať citlivé dáta a obrať ich o peniaze.

Podvodníci vo veľkom kšeftujú s lístkami na festival Grape. Záujemcov lákajú na bezkonkurenčné ceny, no potom ich o peniaze oberú klasickým spôsobom. Na tieto prípady upozornila polícia na Facebooku.

Last minute ponuky lístkov za výhodné ceny nie sú ničím nezvyčajným. Ľudia by si však mali dávať pozor na pochybné praktiky. „Na odovzdanie lístkov od vás požadujú platbu kartou. Nie odoslaním peňazí cez účet, kde zadávate iba IBAN. Ale aby ste do platobnej brány zadali číslo karty so všetkými citlivými údajmi,“ uvádzajú policajti.

Na sociálnych sieťach sa navyše objavili aj ponuky falošných e-ticketov na Grape, ktoré sú však vytvorené podvodne a v žiadnom prípade nie sú platné. V prípade kúpy lístku na festival na poslednú chvíľu si preto treba dať pozor, aby človek náhodou nekúpil falzifikát a neprišiel o peniaze.

Kompletne ti vybielia účet

Toto je dnes bežný spôsob, ako od ľudí vylákať citlivé dáta a obrať ich o peniaze. Zaslaný link totiž v skutočnosti nie je platobnou bránou, ale len stránkou na zber dát. Týmto spôsob sa tak podvodníci veľmi ľahko dostanú k citlivým dátam a dokážu obetiam kompletne vybieliť bankový účet.

„K dispozícii bude mať podvodník všetky finančné prostriedky na vašom bežnom účte. Varujte známych, ktorí sa chystajú na Grape! Nekupujte si lístky online, pokiaľ nie sú od oficiálneho predajcu,“ vystríha ľudí polícia.