Už vieme, čo česká polícia spraví so 650 kg kokaínu, ktorý našli medzi banánmi. Momentálne ho prísne strážia

Polícia už kokaín previezla z distribučného centra do strážených skladov.

Kokaín, ktorý v sobotu našli medzi banánmi v distribučnom centre obchodného reťazca Albert v Klecanoch pri Prahe, už polícia odviezla do stráženého skladu. Po odbornej analýze skončí takmer 650 kilogramov drogy v spaľovni. V utorok to uviedla hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Tehly kokaínu boli pod dohľadom zásahovej jednotky Stredočeského kraja prevezené do režimového skladu, kde sú drogy nepretržite strážené. Po odbornom skúmaní skončí droga v spaľovni,“ povedala Šmoldasová. Polícia podľa nej intenzívne pátra po príjemcovi aj odosielateľovi zásielky. „Prípad má medzinárodný presah, preto sa doň zapojili aj Europol a Interpol,“ dodala.

Celkom 646 kilogramov kokaínu odhalili policajti Národnej protidrogovej centrály v zásielke biobanánov. Na podozrivé balíčky ich upozornili zamestnanci skladu, ktorí ich našli pri vykladaní paliet. Zásielka smerovala z Ekvádoru cez Holandsko. Podľa polície zrejme došlo k logistickej chybe, keď si niekto v holandskom prístave nestihol drogu vyzdvihnúť.

Nájdený kokaín by sa dal predať až za 207 miliónov eur

„Ak by sa podarilo celú zásielku kokaínu predať po jednotlivých gramoch, bolo by možné utŕžiť od dvoch do piatich miliárd korún (približne od 83 do 207 miliónov eur),“ uviedla Šmoldasová. Zdôraznila, že presná suma sa nedá odhadnúť, keďže v pouličnom predaji sa kokaín riedi ďalšími látkami. V jednej ho tak môže byť od desať do 50 percent, preto sa aj cena za dávku pohybuje – v ČR približne od tisíc do päťtisíc korún (zhruba 40 až 200 eur).

Množstvo drogy nájdené v Klecanoch patrí k jednej z najväčších zásielok zachytených v Česku. Zatiaľ najväčšie množstvo kokaínu, celkovo vyše 800 kilogramov, sa v doterajšej histórii Česka našlo vlani v júni v prepravkách s banánmi v niekoľkých českých supermarketoch.