Matku s dieťaťom napadla nebezpečná svorka. Majiteľ sa o nich nestará, obetiam sa smeje do tváre

Susedia tvrdia, že majiteľ psov zanedbáva.

V Plaveckom Štvrtku napadla svorka jazvečíkov matku s dieťaťom. Jeden z nich pohrýzol malé dieťa do nohy. „Týždeň mala sadru. Odvtedy máva nočné desy a reaguje na môj krik, určite to má nejaké následky,“ informuje o stave dieťaťa matka pre portál noviny.sk. Situáciu aktuálne rieši polícia.

Susedia tvrdia, že so psami a s ich majiteľom sú problémy na každodennej báze. Problém majú najmä rodičia a ich deti, ktoré chodia do školy.

„Vbehli mi do bicykla. Boli 3. Po nohe mi išli, do kolies, ja som z bicykla spadla, som sa zranila. Pomliaždené koleno, lakťa atď. A on namiesto toho, aby povedal prepáč mi povedal, choď do Bratislavy, tam ti nebudú behať psy po ulici,“ informuje o situácii so psami a s ich majiteľom suseda.

Podľa občanov majiteľ psov nemá rešpekt voči ostatným a pri konfrontácii sa smeje ľuďom do tváre. „On rešpekt vôbec nemá, tak vám poviem. Keď sa mu povie, on sa smeje, do ksichtu,“ uvádza spoluobčan, ktorý psov často odstrašuje, aby mohli deti pokojne ísť do školy. Podľa obyvateľov Plaveckého Štvrtku je jediným riešením odobrať psov nekompromisnému majiteľovi. Ten podľa nich psom nedáva jesť.