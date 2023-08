Ryanair spúšťa novú linku zo Slovenska. Do Londýna sa cestovatelia dostanú aj z Popradu

Z Popradu do Londýna budeš môcť letieť od novembra.

Slovenskí cestovatelia sa môžu tešiť. Letecká spoločnosť Ryanair spúšťa pravidelné lety z Popradu do Londýna. Po Bratislave a Košiciach ide o tretie mesto, ktoré ponúka priamy let do hlavného mesta Spojeného kráľovstva, informuje mesto Poprad na Facebooku.

Z Popradu letí do Londýna aj WizzAir, ten však letí na letisko Luton, Ryanair bude lietať na letisko Stansted. Spoločnosť linku spustí 1. novembra. Aktuálne spiatočná letenka z Popradu do Londýna stojí okolo 52 eur.