Táto križovatka ťa poriadne potrápi. Zmätočná situácia pri Senci zvyšuje riziko dopravnej nehody

Podľa Google máp je táto prvá odbočka jednosmerka, podľa Slovenskej správy ciest je však obojsmerná.

Vodiči, ktorí sa pohybujú v okolí Senca, sa na križovatke pri seneckom Čiernovodskom jazere stretávajú so zmätočnou situáciou. Pri odbočení doľava v smere od Bratislavy sa im totiž ponúkajú dve zdanlivo rovnocenné možnosti.

Podľa Autoviny.sk by úseku prospelo dopravné značenie a pruhy na vozovke. Dnes si musí vodič vybrať prvú alebo druhú odbočku priamo na mieste. Ak už pred ním iný vodič zvolil niektorú z ciest, tento druhý vodič ho bude pravdepodobne nasledovať.

Zdroj: Portál IS MCS

Križovatka, ktorá spája cesty vedúce do Kráľovej pri Senci, Senca a Sládkovičova, je v podstate sústavou križovatiek, z ktorých niektoré nie sú označené. Vodiči sa častejšie rozhodujú odbočovať až na druhej odbočke, keďže predpokladajú, že prvá je jednosmerná a vošli by tak do protismeru. Druhá odbočka však s hlavnou cestou zviera ostrý uhol a intuitívne je tak na odbočovanie menej vhodná.

Podľa portálu IC MCS Slovenskej správy ciest je však aj prvá z dvoch ciest doľava obojsmerka, a tak sa cez ňu rovnako dá odbočiť. Google Maps však túto istú cestu označuje ako jednosmernú a vodičom ju ako možnosť na odbočenie neponúka.

„Ak by vodič použil prvú odbočku, dostane sa tak do druhej križovatky bez regulácie prednosti v jazde, kde má dávať prednosť sprava a on má tiež právo prednosti v jazde od tých, čo prichádzajú zľava. Na tomto mieste vzniká vyššie riziko dopravnej nehody, pretože vodiči idúci zľava a chcú vojsť do hlavnej križovatky, intuitívne predpokladajú, že sú na hlavnej ceste.

Ak by vodič použil druhú odbočku, musí dať prednosť protiidúcim vozidlám, ale následne po odbočení doľava aj prednosť vozidlám idúcim sprava, keďže ide o novú križovatku ciest bez dopravných značiek,“ vysvetľuje motoristický portál.

Hoci je prvá odbočka obojsmerná, je bezpečnejšie využívať druhú odbočku na veľkej križovatke. Týmto riešením sa lepšie predíde prípadným stretom s protiidúcimi vozidlami na prvej odbočke.