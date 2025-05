Nový zákon by mal zohľadniť aj praktické skúsenosti z aplikačnej praxe.

Štát chystá zásadnú zmenu v oblasti digitalizácie verejnej správy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) predložilo návrh úplne nového zákona o e-Governmente. Ten by mal nahradiť doterajšiu právnu úpravu a priniesť moderný rámec pre efektívnejšiu elektronickú komunikáciu medzi občanmi a štátom, informuje oPeniazoch.

Cieľom pripravovaného zákona je podľa ministerstva najmä zjednodušiť elektronický výkon verejnej moci a odstrániť tie technické či legislatívne prvky, ktoré sa v praxi neosvedčili. Rezort zároveň upozorňuje, že hoci väčšina orgánov verejnej moci dnes využíva elektronické systémy, nie vždy je ich postup plne v súlade so zákonom.

Princíp „jedenkrát a dosť“

Nový zákon by mal zohľadniť aj praktické skúsenosti z aplikačnej praxe, kde sa ukázali viaceré problémy s fungovaním elektronickej správy. Riešením by mohlo byť upustenie od príliš podrobnej technickej úpravy a zjednodušenie viacerých procesov tak, aby boli zrozumiteľnejšie a používateľsky prívetivejšie. Návrh počíta aj s rozšírením princípu „jedenkrát a dosť“, čo znamená, že občania a podnikatelia by nemali opakovane predkladať tie isté údaje rôznym inštitúciám.

Zákon zároveň položí právny základ pre širšie zdieľanie údajov medzi úradmi, ako aj pre sprístupňovanie štátnych informačných systémov aj mimo štátnej správy. Návrh je aktuálne v štádiu predbežného pripomienkovania, pričom verejnosť môže svoje podnety zasielať do 23. mája.

