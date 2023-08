Samosprávy majú problém s ľuďmi do volebných komisií. Toľkoto si zarobíš za deň vo volebnej miestnosti

Pre parlamentné voľby bude vytvorených 5 996 okrskových volebných komisií.

Samosprávy hľadajú pred voľbami členov volebných komisií na kontrolu správneho priebehu volieb. Podľa zákona je ich nominácia síce v rukách jednotlivých politických strán, avšak v praxi ich nenachádzajú dostatok. Člen komisie má nárok na odmenu 62,20 eura, predseda komisie 80,86 eura a zapisovateľ 77, 75 eura.

Na možnosť prihlásenia sa občanov do komisie upozornil ružinovský starosta Martin Chren. Pripomenul, že členovia volebnej komisie musia absolvovať krátke školenie, zložiť sľuby a v deň volieb 30. septembra zotrvať vo volebnej miestnosti od skorého rána až do ukončenia spočítavania hlasov, čiže asi do polnoci.

Pre parlamentné voľby bude vytvorených 5 996 okrskových volebných komisií, ktoré budú zabezpečovať správny priebeh hlasovania a sčítavanie hlasov. Vznikne aj 49 okresných volebných komisií. Okrsková aj okresná volebná komisia musia mať najmenej päť členov.

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Politické subjekty kandidujúce v parlamentných voľbách môžu členov do volebných komisií delegovať do 21. augusta.