Šéf Nestlé pre Slovensko: Ľudia chcú udržateľné potraviny, ale nie sú veľmi ochotní priplatiť si za to

Nestlé má záväzok, že do roku 2050 budeme fungovať v klimatickej neutralite. Nie je to podľa Martina Mittnera neskoro?

Aj keď Slováci radi nakupujú v zľavových akciách, vyrobiť chutnú a lacnú sladkosť dnes už nestačí, hovorí country manažér jednej z najväčších potravinárskych firiem na svete, Martin Mittner. Nestlé sa snaží zbaviť nálepky podporovateľa detskej obezity a ničiteľa životného prostredia. Z obchodného ani morálneho hľadiska nemá na výber, keď si chce udržať zákazníkov. Podľa Mittnera je však kľúčom nájsť udržateľný kompromis.

Nestlé je nadnárodná firma. Majú slovenskí zákazníci nejaké špecifiká?

Potraviny sú veľmi lokálne. Keď si napríklad vezmeme našu obľúbenú Carpathia slepačiu polievku, každá krajina má trochu inú receptúru. Keď sa bavíme o cukrovinkách, na Slovensku je extrémne populárna Študentská pečať. Zároveň máme aj výrobky, ktoré sú veľmi globálne, či už sú to kávové výrobky pod značkou Nespresso, alebo Nescafé Dolce Gusto. V potravinách pre malé deti tiež nie sú veľké chuťové rozdiely. Zásadne iné nie sú ani krmivá pre zvieratá.



Čo sa týka nákupného správania, Slováci nakupujú veľmi veľa v zľavových akciách a to aj v porovnaní s Poľskom. Na druhej strane sú otvorení novým trendom a radi skúšajú nové veci.



O akých trendoch hovoríme?

Keď sa na to pozrieme z krátkodobého hľadiska, správanie formovala ekonomická situácia v krajine. Posledné dva roky ľudia riešia, ako ušetriť. Trendy na trhu však ukazujú, že sa z tejto fázy už dostávame a vraciame sa k rastu. Videli sme na štatistikách, že objemy predávaných výrobkov na čas poklesli. To nie je úplne zlé, pretože vieme, že veľa potravín sa vyhodí a je to škoda.



Ale z obchodného hľadiska to asi nie je najlepšia správa…

Samozrejme, že chceme, aby sme ako firma rástli. Ale rast nemusí ísť nutne cez objemy.