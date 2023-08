NAJNOVŠÍ PRIESKUM: Smer, Hlas, Republika a SNS by mali ústavnú väčšinu

Smer má náskok presne 5 %.

Smer, Hlas, SNS a Republika by dokázali po septembrových voľbách zostaviť koalíciu s ústavnou väčšinou. Dovedna by v parlamente získali presne 90 z 150 kresiel. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý uverejnila TV Markíza počas relácie Na telo.

Zoznam strán na prvých troch miestach sa nemení. PS sa v prieskumoch Focusu prvýkrát dostalo na druhé miesto, doteraz bývalo tretie. Smer vedie s náskokom piatich percentuálnych bodov, dostal by 20 percent hlasov. Do NR SR by sa nedostal víťaz ostatných volieb OĽANO s podporou 6,4 %, keďže kandiduje v trojkoalícií a potrebuje 7 %.

Do parlamentu by sa dostalo KDH, SaS, SNS, aj Sme rodina, ktoré kleslo na 5,1 %. Pred bránami Národnej rady by ostali Aliancia s 3,4 %, Demokrati, ĽSNS či Modrí.