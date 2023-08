Známy popradský hotel, v ktorom vraždili černákovci, už má nového majiteľa. Prezradil, na čo chce budovu premeniť

Popradský hotel Gerlach prejde veľkou premenou, ktorá bude hotová už o rok.

Známy popradský hotel Gerlach definitívne končí. Doteraz ho oficiálne vlastnil Stanislav Chovanec, no teraz ho odkúpil Vladimír Zoričák, ktorý sa stal novým majiteľom budovy aj okolitých pozemkov, informuje Pluska.

Hotel sa po pandémii covidu a začiatku vojny na Ukrajine dostal do veľkých dlhov, ktoré vyústili do dražby, no tá sa nakoniec nekonala. Novým majiteľom sa napokon stal Zoričák, ktorý pôvodne chcel kúpiť pozemok blízko hotela.

„Toto bol môj primárny cieľ. Následne som sa skontaktoval s riaditeľom hotela Stanislavom Chovancom. Dal som mu vtedy nejakú ponuku, ktorá v danom čase nebola pre neho zaujímavá. Sledoval som však ďalej dianie okolo predaja, ktorý bol pomerne medializovaný,“ uviedol Zoričák.

Pre portál Pluska uviedol, že z hotela sa stane bytový dom. Zoričák vidí pozitíva najmä v dobrej lokalite budovy v blízkosti autobusovej a železničnej stanice. V zrekonštruovanej bytovke má vzniknúť 53 bytov, najmä dvojizbové a jednoizbové. Nový majiteľ plánuje privítať majiteľov už budúci rok.

Mafiánska minulosť

Najznámejším vlastníkom hotela Gerlach bol podnikateľ Milan Reichel, s ktorým je hotel dodnes spájaný. V minulosti mal Reichel blízko k známemu mafiánovi Mikulášovi Černákovi.

V roku 1997 v priestoroch hotela černákovci zavraždili policajta Gustáva Slivenského. Odrezali mu hlavu, nasadili na ňu policajnú čiapku, do úst vložili cigaretu a hlavu položili na auto na popradskom sídlisku.

Reichel vždy tvrdil, že k nemu mafiánska skupina do hotela prichádzala sama. „Nikdy som ich nepozýval, a to, čo sa stalo, som nemohol nijakým spôsobom ovplyvniť,“ skonštatoval v minulosti.