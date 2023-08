VIDEO: Visia uväznení 300 metrov nad roklinou. Lanovke v Pakistane sa pretrhlo lano, skupinu školákov sa snažia zachrániť

V Pakistane sa dnes ráno pretrhol jeden z káblov lanovky, v ktorej zostalo uväznených desať osôb. Americká televízia CNN informuje, že v kabíne sa nachádza osem školákov a dvaja učitelia, ktorí cestovali do školy v provincii Chajbar Paštúnchwá.

Uväznená lanovka sa momentálne nachádza nad roklinou vo výške 274 metrov. Aktuálne prebieha záchranná akcia, pri ktorej sa špeciálny tím záchranárov snaží zlaniť k lanovke z vrtuľníka a osoby vytiahnuť.

Lanovka štandardne funguje vďaka dvom lanám. Deti a učitelia ju pravidelne využívajú na prepravu do školy a naspäť. Dočasný pakistanský premiér Anwar-ul-Haq Kakar po incidente oznámil okamžité uzavretie chátrajúcich a nevyhovujúcich lanoviek. Podľa CNN niektoré lanovky nemajú pravidelnú údržbu, čo môže spôsobiť rizikové situácie.

Pakistan SSG Commandos sling team member meeting with children's in the air for rescue them at #Battagrampic.twitter.com/STNsCrpPgj