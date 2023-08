„Mesačne viem ušetriť a investovať 1 060 €,“ tvrdí mladý Slovák. Pýtali sme sa mladých ľudí, čo robia s peniazmi, ktoré zarobia

Mladých Slovákov sme sa pýtali, do čoho mesačne najčastejšie investujú a ako narábajú s peniazmi.

Viac ako 70 percent Slovákov sa považuje za finančne gramotných, pričom podľa údajov Národnej banky Slovenska máme napriek tomu v bankách uložených 43 miliárd eur. Až 60 percent z týchto peňazí je však uložených na bežných účtoch, kde negenerujú žiadne výnosy, a tak ich najmä v posledných rokoch znehodnocuje vysoká inflácia.

My sme preto chceli zistiť, ako svoje peniaze investujú mladí ľudia. Množstvo tínedžerov zatiaľ nemá stály príjem, no naším cieľom bolo vyspovedať ľudí vo veku od 15 do 30 rokov.

Naša hypotéza znela tak, že vďaka tomuto vekovému rozmedziu možno uvidíme prerod v narábaní s peniazmi, ktorý prichádza vekom a väčšími skúsenosťami. Dá sa povedať, že do veľkej miery sa nám potvrdila.

Na našu storku na Instagrame s otázkou o investovaní reagovalo niekoľko desiatok mladých ľudí, pričom v drvivej väčšine išlo o mužov. Ukázalo sa, že množstvo Slovákov dokáže už v mladom veku ušetriť a investovať úctyhodné sumy, čo naši respondenti vysvetľovali rôzne.

Peniaze. Zdroj: Wikimedia Commons/GreenZeb

Wong: Pripravujem sa na stabilnejšie investície

Hneď náš prvý respondent prezradil, že sa každý mesiac venuje trhovým špekuláciám. „Aktuálne to mám vymyslené tak, že obchodujem menové páry a európsky akciový index 50, to znamená, že uzatváram obchody cez svojho brokera, ktoré sú otvorené maximálne pár dní, niekedy aj len pár minút,“ vysvetlil nám.

Svoje portfólio sa navyše snaží obohatiť investíciami do kryptomien ako bitcoin či litecoin, no v tomto prípade ide o celkovú investíciu v objeme do 2 000 eur. Do budúcna však chce portfólio rozšíriť o stabilnejšie investície. „Pripravujem sa na stabilnejší typ investícií, a to budú akcie a komodity,“ uzatvára.

Na špekulácie mesačne minie 300 eur, pričom ďalších 300 eur si odkladá ako „voľnú maržu na prípadné straty“. V priemere za celý rok podľa neho mesačne minie na investovanie medzi 50 až 300 eurami, pričom sa riadi pravidlom „na tretiny“. Tretinou zvyšuje kapitál na forexe, tretinou dokupuje krypto a tretinou si sporí na akcie.

Reálny majetok Slovákov podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) prevažuje nad ich finančným majetkom. Domácnosti si držia najmä reálne aktíva, ktoré tvoria 89 percent celkových aktív.

Lukáš: Takto viem ušetriť a investovať 1 060 eur mesačne

Náš druhý respondent má svoje portfólio už v mladom veku mimoriadne diverzifikované. Za mesiac míňa peniaze na 3. pilier, realitné a akciové fondy, jednotlivé akcie, krypto, ale aj sporenie. Na 3. pilier míňa 60 eur mesačne, no do fondov investuje až 400 eur. „Tých fondov je okolo 15 dokopy, medzi nimi napríklad S&P 500, S&P 400, India, Čína, Európa či zdravotníctvo,“ vysvetľuje.