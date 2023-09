Hneď za slovenskými hranicami sa rýchlo šíri nákazlivé infekčné ochorenie. Situácia je najhoršia za posledných 20 rokov

Svrab môžu prenášať nielen ľudia, ale aj domáci miláčikovia.

V Česku sa od začiatku roka 2023 výrazne rozšíril svrab. Podľa epidemiológa a bývalého ministra zdravotníctva Romana Prymulu je situácia v krajine najhoršia za posledných 20 rokov. Kým minulý rok zaznamenali dokopy 5 276 nahlásených prípadov svrabu, za prvých šesť mesiacov tohto roka ich bolo už vyše 4 800, informuje český portál Blesk.

Svrab je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie. Spôsobuje ho parazit zákožka svrabová, ktorý sa dokáže zavŕtať do kože.

„Je to veľmi zaujímavé ochorenie a dá sa spoznať aj takmer laicky. Zákožka si nájde svoju cestu, a ako sa zavŕta, tak sa prejaví zápal okolo vstupu do jej chodbičky, potom sa vytvorí drobný prúžok a potom opäť výstup z chodbičky, to znamená, že na povrchu kože vytvára malinké začervenané činky,“ priblížil epidemiológ.

Šírenie svrabu je podľa Prymulu masívne a môže postihnúť aj tých, ktorí poctivo dodržiavajú osobnú hygienu. „Môže sa šíriť veľmi intenzívne v rôznych detských kolektívoch a dokonca aj od domácich miláčikov. Nakazené bývajú aj diviaky,“ poznamenal odborník.