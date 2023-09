Frekventovaný tunel na diaľnici D1 pod Tatrami mimoriadne uzavrú. Počas týchto 3 dní budú musieť vodiči použiť obchádzku

Uzávera sa týka úseku D1 od križovatky Poprad – západ po križovatku Mengusovce.

Tunel Bôrik pod Tatrami na tri dni mimoriadne uzavrú. Doprava tam bude obmedzená v nočných hodinách. Dôvodom je pravidelná plánovaná polročná uzávera príslušného úseku diaľnice D1 spojená s nestavebnou údržbou tunela a technologickými prácami.

Uzávera potrvá od piatka 8. do pondelka 11. septembra. Uviedlo to mesto Svit na základe informácií od Národnej diaľničnej spoločnosti. Pravá a ľavá tunelová rúra budú postupne uzavreté od 20.00 h, respektíve 20.45 h vždy do 6.00 h ráno nasledujúceho dňa.

Uzávera sa týka úseku D1 od križovatky Poprad – západ po križovatku Mengusovce. Obchádzková trasa v uvedenom čase povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce, po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit.