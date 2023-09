„Popierate základné pravdy o človeku,“ povedal Majerský Dírerovi na to, prečo nemôže mať rovnaké práva so svojím partnerom ako on

Moderátor Dírer daroval počas relácie Majerskému dúhové tričko s nápisom „PLIAGA“. Urobil to na margo jeho nedávneho nešťastného vyjadrenia.

Hosťami v relácii V politike na TA3 v nedeľu boli exminister vnútra Robert Kaliňák a líder KDH Milan Majerský.

Hneď v úvode relácie moderátor konfrontoval Majerského s jeho nedávnym nešťastným vyjadrením na margo LGBTI komunity, ktorých nazval „pliagou“. Richard Dírer otvoril reláciu na margo tohto vyjadrenie otázkou, či môže ostať moderovať reláciu alebo má ísť niekam do tábora smrti. Majerský opäť zopakoval, že LGBTI ideológia je pliaga, ale s tým, že nehovorí o ľuďoch, ale o ideológii.

Dírer sa ho taktiež spýtal na to, prečo nemôže mať rovnaké práva so svojím partnerom, ako má on. „Lebo to popiera základné pravdy o človeku,“ reagoval predseda KDH.

Poznamenal, že aj on má známych a priateľov, ktorí sú homosexuáli. „Niektorí sa mi ozvali, že túto ideológiu považujú za pliagu,“ obhajoval sa Majerský. Je presvedčený, že progresívna ideológia, rodová rovnosť a genderová ideológia sa pretláča v školách či nemocniciach. „Popierame základné biologické fakty,“ povedal.

Napokon Dírer daroval Majerskému dúhové tričko s nápisom „Pliaga“.