V obci na východe Slovenska agresívne deti poškodzujú autobusy. Vodiči zastávku začali vynechávať, z tejto trasy majú strach

Vodiči na tejto linke odmietajú jazdiť, zastávku začali vynechávať.

V obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves poškodili deti niekoľko autobusov. Dopravca sa preto rozhodol pre zásadný krok, na zastávke pri miestnej osade Zabijanec už vodiči nezastavujú, informuje RTVS.

Podľa Ľubomíra Pastirana, riaditeľa spoločnosti Eurobus, museli na autobusovej zastávke pri jednej z osád v obci Rudňany riešiť za posledné roky desiatky prípadov fyzického a verbálneho napadnutia. Okrem toho tam dochádzalo k neustálemu poškodzovaniu majetku a ohrozovaniu vodičov.

Vodiči často odmietajú na linke jazdiť

„Boli časy, keď prišiel každý deň jeden autobus rozbitý z tej linky. Je to veľká katastrofa. Musel som aj zavrieť dvere a ujsť zo zastávky, lebo by mi rozbili komplet celý autobus. Tá trasa je asi najhoršia. Každý vodič, ktorý tam ide, ide so strachom,“ uviedol pre RTVS šofér autobusu Peter Mikuš. Vodiči na linke SNV – Rudňany – Poráč preto odmietajú jazdiť.

Rozhodnutie dopravcu nezastavovať na zastávke pri osade Zabijanec spôsobuje komplikácie najmä starším ľuďom, ktorí teraz musia prejsť k najbližšej zastávke ďalších 800 metrov. Vedenie spoločnosti Eurobus trvá na tom, že na zastávke nebudú zastavovať dovtedy, kým sa správanie miestnych obyvateľov nezlepší.