VIDEO: Americký prezident Biden nevedel počas konferencie dokončiť vetu. Stretnutie náhle ukončili

Americký prezident Joe Biden náhle ukončil tlačovú konferenciu vo Vietname. Dôvodom bolo, že prezident nevedel dokončiť vetu a začal koktať.

Tajomníčka Bieleho domu Karine Jean-Pierre hneď nato zobrala mikrofón a uprostred prezidentovej vety oznámila, že konferencia sa končí. Následne začala v miestnosti hrať hudba, informuje o tom portál CNN.

„Ďakujem vám všetkým – týmto sa tlačová konferencia končí,“ povedala do mikrofónu Karine Jean-Pierre po tom, čo prezident nevedel dokončiť vetu. Joe Biden nakoniec odpovedal na jednu vetu novinárov. „Neviem ako vy, ale ja idem spať,“ ukončil prezident tlačovú besedu a odišiel od rečníckeho pultu. Po incidente dostal prezývku Ospalý Joe, uvádza portál The Independent.

Podľa prieskumu CNN sa približne štvrtina Američanov obáva, že Bidenov vek negatívne ovplyvňuje jeho kompetenciu vyhrať nasledujúce voľby. Jeho podporovatelia tvrdia, že aj napriek tomu, že má 80 rokov, zvláda množstvo medzinárodných ciest, ktoré sú namáhavé, a na ďalšie volebné obdobie je pripravený.

🇺🇲 BREAKING: During a speech in Vietnam, Joe Biden have difficulties expressing himself, his press team abruptly interrupt the conference and remove him from the stage.



Putting background music to not hear press questions pic.twitter.com/dDlyaYrxxu