Spoluprácu ukončila po 7 rokoch.

V pondelok 2. júna oznámila redaktorka Gabriela Kajtárová prostredníctvom sociálnych sietí svoj koniec v Markíze. Po 7 rokoch ukončila svoju spoluprácu so slovami: „Nie, toto nie je hrdinstvo, je to len obyčajné gesto.“

„Nastúpila som do redakcie pred siedmimi rokmi do redakcie, ktorá bola nezávislá a zdravo drzá,“ dodala v statuse. Zlom podľa nej prišiel až nedávno keď prišla nová česká majiteľka. Spomenula aj cenzúru. Rozhodla sa na základe diskreditačného článku, ktorý vyšiel o jej kolegovi.

„To, čo sa deje Viktorovi Vinczemu, nie je prípad „pravda uprostred“. Je to obyčajná pomsta voči odvážnemu človeku, ktorý riskoval celú kariéru za vyššie princípy a nakoniec o ňu aj prišiel. Preradenie najlepšieho moderátora na nejaký smiešny web a následná výpoveď to len zaklincovali. Pre mňa to bola posledná kvapka – profesijne, ale hlavne ľudsky. Stačilo,“ napísala.