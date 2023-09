Slovenke už dva roky parazit požiera tvár zaživa. Lekári nevedia zistiť, o čo ide

Pani Oľga z Handlovej trpí jedinečnou chorobou. Vstávam aj zaspávam s bolesťami, hovorí.

Prvé príznaky sa u pani Oľgy začali prejavovať už v lete 2021. Spočiatku na ľavom predkolení, neskôr sa však choroba začala šíriť po jej pravej časti tváre. Žene z Handlovej tak už dva roky neznámy parazit požiera tvár zaživa, kvôli čomu ju zmenil na nepoznanie, píše portál tvnoviny.sk.

„Začalo mi to na ľavom predkolení. Zoperovali mi to a noha sa mi zahojila, ale potom mi to prešlo na tvár. Už sú to dva roky. Nikomu to neprajem ani na jeden jediný deň. Nie to, ako človek vyzerá. S tým som sa naučila žiť. Ale aké mám v ústach nepredstaviteľné bolesti. Vstávam ráno s bolesťou a idem spať s bolesťou,“ hovorí Oľga pre TV Noviny.

Lekári sú však bezradní. Nevedia totiž o čo ide. Tým, že ochorenie nevedia diagnostikovať, jej ho ho nedokážu pomôcť liečiť. Nedokázali jej pomôcť ani na vyšetreniach v nemocniciach v Plzni či v Prahe. S jej ochorením jej pomáhal aj nebohý lekár Vladimír Krčméry, ktorý bol počas pandémie koronavírusu členom úzkeho kruhu konzília odborníkov.

„Jednoznačne sa vyjadril, že je to parazit. Nevedel určiť presne aký. Bohužiaľ, potom zomrel. Nasadil mi lieky, trošičku to ustúpilo, ale ono to progresuje ďalej,“ dodáva Oľga. Spoločne s partnerom Rudolfom je však odhodlaná naďalej bojovať a nájsť riešenie.

Zdroj: Facebook (Nina Rosinová)

Dlhodobá liečba závažného ochorenia je aj finančné náročná. Slovenka musela absolvovať niekoľko operácií v zahraničí. Jej rodina preto prosí verejnosť o finančnú pomoc. Bankové spojenie: č. u. SK94 0200 0000 0029 4805 4459.