Slovenské letisko vstupuje do štrajku. Zamestnanci nie sú spokojní s vedením

Zamestnanci popradského letiska vstúpia do štrajkovej pohotovosti.

Väčšina zamestnancov popradského letiska vstúpi v stredu 20. septembra do štrajkovej pohotovosti. Šéf tamojších odborov Michal Pavela to uviedol po stretnutí s ministrom dopravy Pavlom Lančaričom. Zdôvodnil to tým, že minister ich na stretnutí nepresvedčil a naďalej majú pochybnosti o ďalšom fungovaní letiska. Lančarič reagoval, že ich obavy sú absolútne neopodstatnené.

„Na základe odpovedí, ktoré nám poslal majoritný akcionár, a minoritní akcionári nám odpovede vôbec nedali, vstupujeme do štrajkovej pohotovosti. Bude trvať minimálne do mimoriadneho valného zhromaždenia 29. septembra. Nesúhlasíme s termínom, na kedy je zvolané, ani s nominantom, ktorý bol vybraný do predstavenstva našej spoločnosti. Nie sme spokojní s tým, ako sa pristupuje k letisku, hlavne zo strany akcionárov,“ zdôvodnil Pavela. Ubezpečil, že prevádzka letiska bude zachovaná aj naďalej.

Lančarič ubezpečil, nie sú žiadne zámery ani plány meniť charakter letiska. Okrem zamestnancov rokoval aj s ostatnými akcionármi. „Čo sa týka výmeny výkonného riaditeľa, to môže urobiť len valné zhromaždenie, ale pokiaľ viem, takáto dohoda medzi akcionármi ešte nenastala,“ dodal.

Výber nového člena predstavenstva, ktorý kritizujú zamestnanci, považuje za správny. Nie je podľa neho kritériom, či pracoval v letectve, dôležité je, že má skúsenosti s riadením veľkej korporácie. „Toto letisko nemá problém s prevádzkou, bezpečnosťou alebo letectvom, má problém obchodný, generuje málo peňazí na to, koľko potrebuje. Potrebujeme človeka, ktorý pomôže pozdvihnúť túto obchodnú spoločnosť,“ skonštatoval minister.

Vedenie letiska pritom deklarovalo, že oproti minulému roku stúpol počet leteckých pohybov o 65 percent, v auguste mali v Poprade 1 800 letov a hospodárske výsledky vzrástli o 25 percent. Len nedávno ohlásili aj prevádzkovanie novej pravidelnej linky a v lete dosiahli rekordné počty pohybov.

„Letisko by určite mohlo fungovať aj lepšie. Nie je však jediná spoločnosť v rezorte, ktorá nefunguje ideálne,“ zdôraznil Lančarič. Deklaroval, že netuší, odkiaľ prišli informácie v súvislosti so zmenou charakteru letiska. V regióne má podľa neho svoje opodstatnenie, podobne ako iné podniky si však musí na svoju činnosť zarobiť samo.

Letisko napomáha turizmu v Tatrách

Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková v súvislosti s neistou situáciou zdôraznila, že popradské letisko je z pohľadu rozvoja turizmu nevyhnutným partnerom. „Letecké linky prinášajú benefit Tatrám, ale aj širokému okoliu, prilietajú tam aj turisti smerujúci na Liptov, do Slovenského raja, Pienin a celého Prešovského kraja,“ objasnila. V spolupráci s partnermi intenzívne pracujú na rozvoji ďalších projektov a leteckých spojení, najmä so vzdialenejšími krajinami Európy.

Medzinárodné letecké spojenia prinášajú destinácii podľa Blaškovej oveľa vyšší kredit a krátka vzdialenosť do jednotlivých destinácií je konkurenčnou výhodou. Zrušenie liniek by podľa nej pre región znamenalo krok späť, reputačné riziko a obmedzenie rozvoja.