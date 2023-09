Jednu časť Slovenska kompletne odstavia od vlakovej dopravy na celý rok. Tieto trate kompletne zrenovujú

Pre elektrifikáciu trate Bánovce nad Ondavou – Humenné nahradia vlaky autobusmi.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) začína s veľkou rekonštrukciou spojenou s elektrifikáciou úseku trate Humenné – Bánovce nad Ondavou. Vlakové spoje budú nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

„Prvá etapa prác a úplnej výluky v úseku Humenné – Strážske sa začne 25. septembra 2023, pričom by mala, ak pôjde všetko podľa informácií zo ŽSR, trvať do októbra 2024. O 12 mesiacov teda na úseku Humenné – Strážske začnú po zrekonštruovanej trati opäť jazdiť vlaky. Následne po ukončení prvej etapy rekonštrukcie sa začnú ďalšie etapy prác a výluky v úseku Bánovce nad Ondavou – Strážske s dnes predpokladaným trvaním do konca júla 2025. Tu teda budú o rok vlaky tiež nahradené NAD,“ povedal Kováč.

Z dôvodu spustenia prvej etapy elektrifikačných prác na úseku Humenné – Strážske dôjde od 25. 9. 2023 k pozastaveniu železničnej dopravy na trati Strážske – Humenné – Medzilaborce mesto a Humenné – Stakčín. Ako povedal Kováč, na zabezpečenie dopravnej obslužnosti tu bude zavedená NAD do miest a obcí na porovnateľnej úrovni oproti súčasnej dostupnosti železničnej dopravy.

„NAD bude zavedená na tratiach Humenné – Stakčín, Humenné – Medzilaborce mesto a Humenné – Strážske, pretože rekonštrukcia sa bude týkať celého železničného uzla vrátane prístupov do celej stanice Humenné a prístupu do depa,“ priblížil Kováč.

Vlaková doprava bude obmedzená na týchto miestach:

na tratiach Strážske – Humenné, Humenné – Medzilaborce mesto a Humenné – Snina – Stakčín;

spacie vlaky z Prahy či Bratislavy pôjdu len po Strážske;

do Humenného nepôjdu ani autovozne z Prahy a Bratislavy. ZSSK informuje, že chystá autovlak z Bratislavy do Košíc.