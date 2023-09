NÁVOD: Takto môžeš zmeniť zdravotnú poisťovňu. Slováci na to majú posledných pár dní

Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra.

Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Pripomenul to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Apeluje na nich, aby boli obozretní. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

„Poistenci často prihlášku podpisujú v rýchlosti, bez domyslenia dôsledkov, poskytujú svoje osobné údaje, avšak následne namietajú, že prihlášku nepodpísali, že podpis na prihláške bol sfalšovaný a podobne. V prípade, že sa poistenci domnievajú, že boli zneužité ich osobné údaje, odporúčame nahlásiť tieto skutočnosti na polícii. Aktuálne je možné podanú prihlášku kedykoľvek až do 31. októbra kalendárneho roka vziať späť, a to aj bez udania dôvodu,“ skonštatovala predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová.

Upozornila, že v minulosti sa vyskytli prípady, keď k zmene zdravotnej poisťovne došlo bez vedomia poistencov alebo im osoby, ktoré s nimi prihlášku spísali, poskytli nepravdivé či zavádzajúce informácie. Dané prípady odporúča oznámiť úradu. „Chceme však veriť, že v súlade s novoprijatou legislatívou zdravotné poisťovne už urobili účinné opatrenia, aby k takýmto nekalým praktikám nedochádzalo, a tohtoročná kampaň bude férovejšia,“ dodala.

Poistenec si musí vybrať iba jednu poisťovňu

Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, pričom prihlášku možno poslať len do jednej poisťovne. Ak poistenec podal prihlášku do viacerých poisťovní, je povinný vziať do 30. septembra podané prihlášky späť a vybrať si jednu, na ktorej trvá. Ak tak neurobí, všetky jeho prihlášky podané z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne sú neplatné. Zmena sa akceptuje od 1. januára nasledujúceho roka. Poistenec je povinný informovať o nej svojho zamestnávateľa.