Robert Fico straší, že sa u nás zaseknú migranti. Premiér Ódor jeho tvrdenie vyvrátil

Nič podobné podľa premiéra nehrozí.

Robert Fico v relácii V politike na TA3 naznačoval, že Nemecko zavedie hraničné kontroly s Českom a mnohí migranti tak zostanú na Slovensku. Jeho tvrdenia však vyvrátil premiér Ľudovít Ódor, ktorý na RTVS v relácii O 5 minút 12 povedal, že naši partneri z Nemecka a Česka zvažujú len zavedenie spoločných policajných hliadok.

Jednou z dnešných politických tém diskusií boli aj migranti, ktorých podľa Fica „vláda pani Čaputovej púšťa na Slovensko“. Šéf strany SMER-SD si myslí, že treba začať viac chrániť hranice s Maďarskom. Podľa Fica sú mnohí z migrantov napojení na teroristické štruktúry, pričom povedal, že ich „máme aj sto“.

Fico spomenul, že keby Nemci zaviedli plošné hraničné kontroly, to isté by spravili Česi a migranti by zostali u nás. Premiér Ľudovít Ódor neskôr v relácii O 5 minút 12 na RTVS Ficove slová poprel a túto možnosť vylúčil. Premiér tvrdí, že je v kontakte s partnermi z Česka aj Nemecka, ktorí ho ubezpečili, že „nič také nie je na programe“.

"Uvažujú o tom, že s českými partnermi vytvoria hliadky ešte na českej strane hranice a budú robiť presne to, čo teraz robia naši policajti s Maďarskom," priblížil s tým, že je potrebné lepšie chrániť vonkajšie hranice Európskej únie.

Dodal tiež, že zatvorenie hraníc by bolo drahé a výrazne by ovplyvnilo život bežných občanov. Absolútne uzavretie celej vyše 650 kilometrovej diaľnice s Maďarskom navyše považuje za "mýtus".