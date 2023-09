Príď na Refresher volebnú noc do Kácečka. Hosťami budú Supa, Boy Wonder, Jakub Lužina či Liberty Blake Simon

Párty a politika! Príď do novootvoreného bratislavského Kácečka, kde s nami môžeš stráviť REFRESHER VOLEBNÚ NOC.

Voľby sú za rohom a ty ich nemusíš sledovať len na obrazovke. Príď do novootvoreného Kácečka v Bratislave a zaži pravú volebnú atmosféru spolu s nami. Refresher prvýkrát vo svojej histórii organizuje VOLEBNÚ NOC, a to v sobotu 30. septembra.



Bude ťa čakať večer plný diskusií so slovenskými osobnosťami na rôzne témy. So Supom a Boy Wonderom sa porozprávame o tom, ako raperi hodnotia predvolebnú kampaň na Slovensku. Marek Mach a Dominika Hajdu s nami budú diskutovať o hrozbe extrémizmu či populizmu.

S Liberty Blake Simon sa pobavíme o právach LGBTI+ a nevynecháme ani čoraz dôležitejšiu tému globálneho otepľovania s Jakubom Hrbáňom. Na záver nám stand-up komici Jakub Lužina a Marián Psár povedia, čo si myslia o priebežných výsledkoch volieb. Celý čas budeme okrem diskusií napäto sledovať vývoj výsledkov a komentovať ich spolu s politologickým expertom Jakubom Švecom. Týmto večerom ťa budú sprevádzať redaktori Refresheru Kamila Šebestová a Eduard Starkbauer.

Program volebnej noci:



20.30 Supa & Boy Wonder

21.30 Marek Mach & Dominika Hajdu

22.00 komentovanie prvých exitpollov s politológom Jakubom Švecom

22.45 Liberty Blake Simon a Jakub Hrbáň

23.30 komentovanie predbežných výsledkov politológom Jakubom Švecom

23.45 Jakub Lužina & Marián Psár



Ak ťa nebude baviť politika, vždy môžeš ísť na párty do vedľajšej sály, kde ťa bude čakať hudobný program. Vstup na diskusie je zdarma, koncerty budú za 5 €.

Hudobný program:



22.00 – 00.00 Shomi

23.30 – 00.00 Supa

00.00 – 1.00 Metys

1.00 – 3.30 Bpurppp

Nezabudni, že aj ty môžeš prispieť k zmene tejto krajiny. Choď preto 30. septembra voliť a po odvolení sa všetci uvidíme v novom Kácečku!