Východ Slovenska môže dostať stovky nových pracovných miest, táto firma pritom platí až 1 500 €. V pláne má veľkú investíciu

Neďaleko Prešova môže vďaka investícii vzniknúť až 365 nových pracovných pozícií.

Spoločnosť FTE automotive Slovakia chce v Malom Šariši pri Prešove rozšíriť výrobu pomocou investície vo výške viac ako 35 miliónov eur. Firma v súvislosti s touto investíciou požiadala rezort hospodárstva o podporu realizácie investičného zámeru.

V prípade, že FTE automotive Slovakia dostane od ministerstva zelenú, vzniknúť môže až 365 nových pracovných miest, informuje portál oPeniazoch.sk.

Spoločnosť už teraz zamestnáva približne 300 zamestnancov, po novom by však tento počet chcela viac ako zdvojnásobiť. Investovať pritom plánuje do novej výroby, ktorú doteraz na Slovensku nerealizovala.

Priemerná mzda vo výrobe až 1 500 eur

Spoločnosť FTE automotive Slovakia na východe Slovenska vyvíja a vyrába automobilové súčiastky pre hybridné a elektrické vozidlá. Po novom by sa jej činnosť mala rozšíriť o výrobu a vývoj technológie vykurovania, vetrania a klimatizácie pre vybrané automobily.

„Plánujeme rozšíriť našu výrobnú plochu na celkovo 22 000 m² s 850 zamestnancami v nasledujúcich 6 rokoch,“ uvádza spoločnosť na portáli Internetový sprievodca trhom práce. Najväčšia časť 35-miliónovej investície by sa pritom mala realizovať už v roku 2024 a pokračovať by mala až do roku 2028.

Viac ako 75 percent novovzniknutých pozícií vo firme bude podľa investičného zámeru určených pre zamestnancov so základným vzdelaním. Plánovaná výška priemernej mzdy na pracovných miestach v prevádzke by sa mala pohybovať na úrovni 1 500 eur.