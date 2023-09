Agresor z Nemšovej brutálne dobil svoju družku. Nožom jej prechádzal po krku a vytrhol jej vlasy, polícia ho chytila

Útočník momentálne čaká na rozhodnutie súdu.

Polícia zadržala agresívneho 50-ročného muža z Nemšovej, ktorý napadol a brutálne dobil svoju družku. Žena sa bude zo zranení liečiť minimálne dva mesiace a útočníka polícia obmedzila na osobnej slobode.

„Podľa doterajších zistení 50-ročný muž fyzicky napadol svoju 48-ročnú družku a to tak, že ju po predchádzajúcej hádke najskôr päsťou udrel do tváre. Po údere napadnutá žena spadla na zem, kde ju útočník chytil za vlasy takou silou, že jej vytrhol niekoľko prameňov vlasov. Následne ženu hodil na posteľ, kde ju opakovane udieral do hlavy a dusil. Neskôr vzal nôž, ktorým prechádzal po jej krku, čím jej spôsobil rezné rany. Popritom sa jej neustále vyhrážal zabitím,“ opísala hrozný útok polícia.

Policajti muža obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania a z prečinu ublíženia na zdraví. Zároveň podali návrh na jeho väzobné stíhanie, o ktorom rozhodne súd. Za tento skutok mu hrozí trest odňatia slobody v trvaní od šiestich mesiacov do troch rokov.

Polícia vyzýva ženy, aby podobné konanie nahlásili

Polícia ženy ubezpečuje, že v prípade nahlásenia domáceho násilia bude konať. „V súčasnosti máme zákonné prostriedky na to, aby sme násilie okamžite zastavili a násilníka vykázali zo spoločného obydlia,“ píšu v statuse. Okrem linky 158 sa môžu týrané ženy obrátiť na Linku pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212.