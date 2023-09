Šoférovanie SUV už len so špeciálnym vodičákom? Nový návrh chce zaviesť striktné obmedzenie, kontrolovať chce vodičov do 21 rokov

Automobily ťažšie ako 1,8 tony by mohli šoférovať iba skúsení vodiči starší ako 21 rokov s novým vodičským preukazom.

Európsky parlament pripravuje návrh zmien viacerých pravidiel dopravy, ktorých cieľom by malo byť zvýšenie bezpečnosti na cestách. Za vypracovanie správy Európskeho parlamentu v reakcii na návrh Európskej komisie, ktorá chce upraviť pravidlá pre vodičské preukazy, zodpovedá francúzska poslankyňa Karima Delli.

Jedným z viacerých návrhov, ktoré poslankyňa zahrnula do svojej parlamentnej správy, je zavedenie nového vodičského oprávnenia B+, ktorým by museli disponovať šoféri všetkých áut s hmotnosťou viac ako 1,8 tony, informuje portál Autoviny.sk.

Ak by parlamentom návrh prešiel, automobily s vyššou hmotnosťou by mohli šoférovať iba vodiči starší ako 21 rokov, ktorí majú skúsenosti so šoférovaním v trvaní aspoň dva roky.

Do vozidiel skupiny B by už viac po novom nepatrili vozidlá s maximálnou hmotnosťou 3,5 tony. Zmeny by sa tak dotkli nielen modelov typu SUV, ale všetkých áut ťažších ako 1,8 tony.

Nový balík návrhov zahŕňa aj novinku v podobe maximálne povolenej rýchlosti 130 km/h pre všetky členské štáty EÚ či pravidelnejšie a prísnejšie kontroly starších vodičov. Či návrh prejde legislatívnym procesom Európskej únie, je však nateraz otázne.